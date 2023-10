Droomfinale van Indoor Friesland 2023

Alle ingrediënten voor een knallende afsluiting van de 42e editie waren aanwezig; ruiters uit de wereldtop, Nederlandse favorieten en regionale helden onder de deelnemers, een hele grote publieke belangstelling, prachtige showrubrieken, een uitgelaten en enorm gezellige sfeer en topsport! Wat wil je nog meer?

Ambassadeur Jeroen Dubbeldam

De winst van ambassadeur Jeroen Dubbeldam in de SLTN Grand Prix vormde de kers op de taart. Dubbeldam won de laatste Grote Prijs van het ‘oude’ Indoor Friesland en afgelopen zaterdag, zestien jaar na dato, herhaalde hij dat kunstje. Zijn partner was de twaalfjarige hengst Gisborne VDL, die werd geboren op een steenworp afstand van het WTC Expo in de stallen van de VDL Stud in Bears.

Groot applaus voor regionale ruiters

Maar niet alleen de SLTN Grote Prijs was een hoogtepunt. Al op de eerste springdag met de Horses2fly finales op het programma was het een drukte van jewelste. Families met kinderen, opa’s en oma’s en fans van de regionale deelnemers; allemaal hadden ze hun weg naar het WTC Expo gevonden. De sfeer zat er, mede dankzij omroeper Bert de Ruiter, de muziek van Jeroen Koopmans en de lichtshow van MHB, direct al in en gedurende de dag werd die alleen nog maar beter. Voor bijna volle tribunes reden de regionale ruiters hun parcoursen en allemaal kregen ze een groot en waarderend applaus van het publiek.

Elfsteden Springen, Tuigpaarden en Friezen

Op de dagen die volgden vormde het Tuigpaardkampioenschap van het Noorden en de Vierspanavond hoogtepunten op donderdag. Op vrijdagavond was het Elfsteden Springen het spektakelstuk van de avond. De daarop volgende rubrieken voor Tuigpaarden en de allerbeste Friezen van het land vormden tenslotte een emotionele, maar prachtige afsluiting van de vrijdagavond. Jurre 495 werd kampioen dekhengsten en Gouverneur pakte de Prijs der Besten.

Volgend jaar weer!

Het kan niet anders of Indoor Friesland moet volgend jaar gewoon weer plaatsvinden. Zet de data maar vast (onder voorbehoud) in uw agenda: Dressuur van 25 t/m 27 oktober en springen 30 oktober t/m 2 november. Tot volgend jaar allemaal!

Tekst: Mediateam Indoor Friesland