Dronryp wint Freulepartij

WOMMELS- Het partuur van Dronryp met Brent Jesse van Beem, Bjorn Idsardi en Brent Timmerman heeft de 121ste editie van de Freule in Wommels gewonnen. In de finale van de belangrijkste kaatswedstrijd voor jongens waren ze met 5-4 6-6 te sterk voor Leeuwarden.

Daarmee maakten ze hun favorietenrol waar, want Dronryp had de meeste afdelingspartijen gewonnen.

Slechte start

Leeuwarden pakte nog wel de eerste twee bordjes via een bovenslag van Harmen Zuidema en een buitenslag van Brent Jesse van Beem. Ook de derde eerst ging naar Leeuwarden via een zitbal van Zuidema.

Pas daarna kwam Dronryp goed in het spel. Bij 4-6 sloeg Harmen Zuidema buiten en zo kwam Dronryp terug (3-1). Daarna liet Dronryp zien waarom het als favoriet wordt beschouwd werd: het kwam via 6-0 op 3-2.

6-0 uit handen gegeven

In het eerst daarna kwam Dronryp met 6-0 voor en dus leek het 3-3 te worden, maar Leeuwarden heeft een hoop karakten en won het eerst alsnog via 6-6. Daarna gebeurde er nog eens precies hetzelfde (van 0-6 naar 6-6), maar nu sloeg Zuidema kwaad en werd het 4-3.

Dronryp kwam toen in een goede flow en pakte twee eersten op rij. zo kwamen ze voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong: 4-5. Bij 4-5 6-6 haalde Dronryp de overwinning binnen.

Zesde overwinning

Dronryp bereikte de finale door Peins, Goënga, Achlum, Winsum en Sexbierum-Pietersbierum te verslaan. Het is de zesde keer dat Dronryp de Freule wint. De laatste keer was in 2020.

Brent Jesse van Beem uit Dronryp had ondanks de grote achterstand nooit het gevoel dat zijn partuur zou verliezen. "We zijn een compleet partuur. Tegen Winsum kwamen we ook telkens achter, maar uiteindelijk is het wel gelukt."

"Publiek was tegen ons"

Bij Brent Timmerman overheerst opluchting. "We hebben het hele jaar goed gepresteerd, veel prijzen gepakt, maar dit is de dag waarop je moet presteren."

"Leeuwarden sloeg goed op, het was een moeilijke tegenstander", zegt Timmerman. "Het publiek was tegen ons en dat was lastig, maar wij knokten ons toch terug. Daar mag je trots op zijn."

'Blessure kantelpunt'

Otte Algra van het verliezende partuur raakte in de finale geblesseerd. "Het schoot in mijn kuiten. De fysio heeft het fantastisch gedaan, waardoor ik verder kon kaatsen, maar daarna kreeg ik geen bal er meer in."

Algra moet tevreden zijn met de tweede plaats. "Het is een mooi klokje, maar daar blijft het ook wel bij. Ik denk dat ik vanavond heel veel bier ga drinken."

Bron: Omrop Fryslân