Dromen & Spiritualiteit, lezing in Martinikerk Sneek

SNEEK- Geen touw aan vast te knopen? Wakker worden met beelden waar je niets mee kunt… De meeste mensen besteden weinig aandacht aan hun dromen. Ze zien het louter als een soort prullenbakje van hun indrukken van overdag. Maar dat is jammer. Een oud Joods commentaar zegt: “Een droom niet onderzoeken is als een brief van God die je ongelezen laat”.

De rol van dromen

In godsdienstige tradities zijn dromen belangrijk. In de bijbel bijvoorbeeld ziet oervader Jacob in zijn slaap engelen op- en neerklimmen langs een ladder. Hij weet daardoor dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Het kerstverhaal vertelt dat de drie wijzen uit het oosten in een droom een engel ontmoeten. Hij waarschuwt hen niet langs keizer Herodes te reizen. De verhalen zijn een uitnodiging: neem je eigen dromen serieus.

Barbara Koning

Godsdienstpsychologe Barbara Koning heeft zich verdiept in het thema ‘Dromen en spiritualiteit’ Op donderdag 14 september gaat zij in op de eigen wijsheid van dromen. Achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden zullen verduidelijken hoe we ook als eigentijdse personen waarde kunnen hechten aan onze dromen.

Barbara Koning werkte 21 jaar als docent psychologie en communicatie aan een theologische universiteit. Zij deed in de VS een opleiding om met dromen te werken. Momenteel is zij onder andere als programmaontwikkelaar en docent Spiritual Direction verbonden aan de Capstone University (USA), een instelling voor online nascholing voor professionals in de (Geestelijke) Zorg. Zie: dromenenwelzijn.nl

Wanneer Donderdag 14 september 2023

Hoe laat 19.30 – 21.30 uur

Waar Martinikerk Sneek, Oude Kerkhof 1

Toegang Gratis, collecte bij de uitgang

Meer info spirit@pknsneek.nl