'Drijvende Diva betovert Sneker stadsgrachten'

Waardig sluitstuk na een dag met muziek, literatuur, film en historische schepen was de Drijvende Diva. Een theatrale act waarbij sopraan Brigitte van Hagen in een grote baljurk gemaakt van paraplu’s op de stadsgracht drijft en aria’s zingt. Voortbewogen langs het publiek door twee waterlakeien zorgde het optreden in de avonduren voor een magische sfeer in de Sneker stadsgracht.