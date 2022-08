Drijvende Diva betovert Makkum

Voordat zij ten tonele verscheen konden genodigden genieten van een hapje en een drankje, verzorgd door Café Restaurant Beaufort. Ook kon men alvast de tijdelijke tentoonstelling in de voormalige fabriek bekijken.

Van 13 augustus t/m 30 september is deze tentoonstelling te zien en niet alleen dat, maar er zullen ook drie ‘artists in residence’ aan het werk zijn. Zij zullen verschillende, op verduurzaming gerichte, onderzoeksprojecten uitvoeren. Tijdens zijn welkomstwoord vertelde Ties Hartman, voorzitter van de Stichting Frysk Tichelwurk, dat hiervoor o.a. twee vrachtwagens vol waddenslib zijn aangeleverd. Wat hiermee gedaan gaat worden kan men dus de komende weken bekijken. Zeker is dat het een bijzondere tentoonstelling wordt, waar historie en toekomst elkaar ontmoeten.

Op de Grote Zijlroede, ter hoogte van de oude fabriek, hadden inmiddels veel toeschouwers een plekje aan het water gevonden. De vier dames van ‘The Dutch String Quartet’ zaten klaar in het Preamke van René van der Bles. In afwachting van de komst van de Diva speelden zij muziek van Strauss en populaire evergreens van o.a. Stevie Wonder, Elvis Presley, the Beatles en Edith Piaf. En toen de spanning ten top gestegen was gebeurde het: langzaam kwam de Drijvende Diva in zicht. Deze diva, in het dagelijks leven beter bekend als Fréderique Klooster, is sopraan en zij zong in haar unieke, uit witte paraplu’s bestaande jurk, de sterren van de hemel. De ingenieuze constructie werd door twee zogenoemde waterlakeien over het water voortbewogen langs het publiek aan de kade.



De diva trad twee keer op en waar de eerste keer al bijzonder was, was de tweede keer nóg mooier. Toen was het donker geworden en werd de jurk van binnenuit verlicht, wat helemáál een sprookjesachtig plaatje gaf. Tussen beide optredens in liet The Dutch String Quartet zich weer horen, op geheel eigen en professionele wijze. En terwijl de Diva na haar tweede optreden langzaam wegdreef speelden zij heel toepasselijk ‘Time to say goodbye’.

Maar wat Koninklijke Tichelaar betreft zal dit afscheid dus niet voor lang zijn: van 13 augustus tot en met 30 september is de voormalige fabriek kosteloos open voor publiek. Om precies te zijn elke woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.