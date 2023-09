Driemaal 3-0 in tweede squashronde

SNEEK- Vorige week behaalden de squashers van De Stolp uit Sneek in de eerste competitieronde niet meer dan vier punten. In de eerste thuiswedstrijd van deze competitie draaiden de Snekers de rollen knap om en ging de tegenstander uit Utrecht drie keer met nul punten de baan af.

Van der Sluis startte sterk

Hendrik van der Sluis begon gefocust aan zijn wedstrijd en won direct de eerste game. Het eerste punt was binnen. Zijn tegenstander pakte de tweede game terug, waarna beide spelers in de derde en vierde game gelijk opgingen in de strijd. Helaas trok Van der Sluis net aan het kortste eind: 11-7, 3-11, 7-11, 7-11.

Duidelijke winst voor Van Asten

Ivar van Asten speelde tegen een oude bekende uit Utrecht. Aanvankelijk waren de twee oud-trainingsmaatjes aan elkaar gewaagd, maar na twee close finishes maakte Van Asten het spel gedecideerd af: 11-8, 11-8, 11-5. Met deze eerste 3-0 winst kwam De Stolp op een comfortabele 4-1 voorsprong.

Lange rally’s, veel punten

Het uithoudingsvermogen van Lukas van der Sluis en zijn tegenstander werd op de proef gesteld in de derde wedstrijd van de avond. Met lange rally’s vermaakten de spelers het thuispubliek. Van der Sluis was steeds net even handiger en scherper. Hij scoorde drie punten voor de club en stond nul tegengames toe in de tweede 3-0 winst van de avond: 11-8, 11-8, 11-9. Met een 7-1 voorsprong kon De Stolp niet meer ingehaald worden, maar de Snekers waren nog niet klaar met punten verzamelen.

Ouderkerken scoort derde 3-0

Net als vorige week startte Ronny Ouderkerken scherp. Deze week trok hij de lijn door in de tweede en derde game. Waar hij de eerste game betrekkelijk eenvoudig won, waren de tweede en derde games een stuk spannender, maar Ouderkerken liet zich de winst niet ontzeggen: 11-5, 11-9, 11-9.

Eindstand en volgende ronde

Met drie 3-0 winstpartijen op rij was De Stolp de overtuigende winnaar van de avond. Tel daar de drie bonuspunten bij en dat maakt een duidelijke eindstand van 13-4. Hiermee bezet De Stolp de vierde plek in de nog jonge competitie. Volgende week speelt het team uit in Haarlem om zijn positie verder te verstevigen.

Xander Jongejan