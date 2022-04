Driekwart eeuw HJSC gevierd met prachtige openingsochtend

Na de koffie en de openingsspeech verplaatste het hele gezelschap richting de statribune van HJSC. Daar werd een krans gelegd ter nagedachtenis aan de HJSC’ers die ons de afgelopen vijf jaar zijn ontvallen. Jan Jelte Nauta van muziekkorps Ere Zij God uit onze dorpen blies vervolgens met zijn trompet de minuut stilte in.



Minne Modderman van de KNVB nam vervolgens het woord en wist ook een aantal mooie anekdotes en verhalen aan te halen. Namens de KNVB mocht hij aan HJSC de officiële jubileums-vlag overhandigen aan voorzitter Jenne IJbema. Natuurlijk werd deze prachtige vlag meteen de hoogte in gebracht.

Prachtige videogalerij als afsluiter van de ochtend

Terug in het dorpshuis was er een prachtige video(samengesteld door Lineke Dijkstra) te zien met foto’s uit het HJSC verleden en recente foto’s. Later staat deze video ook online. Na een afsluitend woord van Durk van der Gaast en Minne Modderman was de officiële opening voor genodigden ten einde. 's Avonds gingen de jubileumactiviteiten verder met de opening van de Wall of Fame, een zeskamp en de jubileumreceptie.

Bron: HJSC.nl