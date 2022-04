Driekwart eeuw Friese Tjottervloot in Heeg

HEEG - Vorig jaar vierde de Stichting Friese Tjottervloot (SFT) dat ze al weer 25 jaar op de tjotters en het Friese jacht mag passen. Tegelijkertijd stond de stichting stil bij 75 jaar tjottervloot in Heeg. Dankzij de inzet van vrijwilligers en af en toe professionele werven, verkeert de vloot al driekwart eeuw in goede staat. Ook nu, na weer een winter restaureren, schuren, lakken en verven, liggen de schepen weer klaarliggen voor enthousiaste zeilers.

Zeilabonnement

De Stichting Friese Tjottervloot is eigenaar van de grootste vloot houten rond- en platbodems. De schepen van de stichting zijn te huur voor groepen en bedrijven en te gebruiken door varend donateurs. Je kunt varend donateur worden van de SFT vanaf 200 euro per jaar, waarna je zo vaak in een tjotter kunt varen als je wilt gedurende het zeilseizoen. Dat is een zeer aantrekkelijk aanbod wanneer je bedenkt dat een boot huren al snel 80 euro per dag kost. Met het varend donateurschap heb je wel de lusten, maar niet de lasten van een traditioneel houten schip.

Groot onderhoud

Elke tjotter is anders en dat geldt ook voor de schepen van de tjottervloot. De ranke Wilster met zeilnummer 8 heeft een schare fans die daar het liefst in zeilt. Afgelopen winter heeft de jachtwerf Wind & Water in Heeg van Martijn Perdijk deze tjotter voorzien van twee nieuwe gangen in de kop en een aantal nieuwe spanten. Het blanke deel van het boeisel is kaalgehaald, evenals de romp. Vrijwilligers hebben de tjotter weer vele malen in de lak gezet en de naam opnieuw op het boeisel geschilderd.

De eveneens voormalige wedstrijdtjotter Hoants -nummer 10, met een extra hoog boeisel- kreeg een nieuw zeilwerk. Deze klus is volledig door vrijwilligers geklaard. Vorig jaar waren de Wylp (4) en Tjilling (7) aan de beurt voor wat grotere klussen. De brede Tjilling kreeg aan beide kanten nieuwe bovenste huidgangen en aan stuurboord een nieuw stuk in het boeisel.

Ga varen!

De stichting heeft afgelopen twee jaar behoorlijk last van de coronamaatregelen gehad. Het gebruik van de vloot lag vrijwel stil. Daarnaast was het prachtige watersportcentrum waarin de stichting is gevestigd het gehele vorige seizoen onbruikbaar vanwege brandschade. Corona is beheersbaar en de gevolgen van de brand zijn weggewerkt. Dit jaar zetten de vrijwilligers van de tjottervloot daarom weer vol in op zoveel mogelijk mensen laten varen in een tjotter. Steun de stichting door varend donateur te worden. Je geeft jezelf vele zeildagen cadeau in prachtige schepen en je helpt de stichting om de vloot in goede staat van onderhoud te houden.