Driehonderd belangstellenden bij manifestatie Titus Brandsma

'Thúskomme by Titus, heette de manifestatie. Dominee Gerrit de Haan van de organisatie kijkt terug op een geslaagde dag. "Een geweldige dag. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt in Bolsward."

Er is stilgestaan bij de geschiedenis van de kerken, het geloof in Bolsward en het leven van Titus. In cultuurhistorisch centrum De Tiid is een expositie geopend over Brandsma.