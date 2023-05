Driebandenteam van DBC Sneek laat van zich horen in de landelijke competitie

SNEEK - De biljarters van DBC Sneek maakten dit seizoen hun debuut in de derde divisie van de landelijke competitie. Zij konden meteen op dit niveau deelnemen vanwege het getoonde speelniveau in de Friese competitie vorig seizoen. In de derde divisie werden zij net geen kampioen en eindigde het team als tweede.

Het nieuwe driebandenteam van DBC Sneek werd vorig jaar opgericht en heeft de naam ‘Top & Twel Sneek’ gekregen, want de helft van de spelers komt uit het tweelingdorp Top en Twel. Veel biljarters uit Oppenhuizen en Uitwellingerga speelden al bij de driebandenclub DBC Sneek in het biljartcentrum aan de Alexanderstraat in Sneek. Er is een goede klik tussen de biljarters uit Top en Twel en Sneek.

Afgelopen donderdag, op 11 mei, was de laatste competitiewedstrijd en eindigde het team ‘Top & Twel Sneek’ op een verdienstelijke tweede plek. Misschien kunnen ze nog promoveren naar de tweede divisie, maar dit hangt weer af van de speelsterkte van andere teams die ook nog meedingen voor promotie.

De ambities liggen hoog bij het driebandenteam, omdat Sneker Tjeerd Vellinga, één van de beste spelers van Friesland, in dit team speelt. In de biljartwereld is ‘Top & Twel Sneek’ ook nog een vrij jong team. Enkele biljarters volgen daarnaast lessen in driebanden, gegeven door landelijke topspelers, om zichzelf te kunnen verbeteren. Het doel voor de komende jaren is om in elk geval in de tweede divisie te spelen.