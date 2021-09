Drie ton extra voor programmering Friese culturele activiteiten

LEEUWARDEN- Culturele instellingen in de provincie Fryslân zoals poppodia, theaters, musea, film- en dorpshuizen kunnen straks extra ondersteuning aanvragen in de programmering. Vanuit de regeling, ‘Programmeringsimpuls culturele activiteiten Fryslân’, onderdeel van het tweede provinciale herstelpakket, komt drie ton beschikbaar voor het programmeren van activiteiten in coronatijd. De regeling gaat op 15 september open en loopt tot en met 15 december 2021.

Corona heeft een grote en blijvende impact op de leefbaarheid en de culturele sector in Fryslân. Veel culturele activiteiten zijn keer op keer uitgesteld of afgezegd, en het einde van de noodhulp komt in zicht. De programmeringsregeling wil tegemoet komen aan de belangrijke rol van aanbieders van culturele activiteiten in Fryslân.

Zij richt zich op kleine en middelgrote aanbieders. De regeling verlaagt het financiële risico van programmering, zodat het financieel haalbaar wordt om culturele activiteiten aan te bieden en rekening te houden met de coronamaatregelen. De regeling moet bijdragen aan een divers aanbod, waarbij ook kleine, minder bekende of experimentele activiteiten worden geboekt.

De programmeringsregeling is onderdeel van het tweede coronaherstelpakket ‘Lok op 1. No & Moarn’. In dit pakket is in totaal € 10 miljoen beschikbaar voor cultuur, gastvrijheidseconomie en leefbaarheid. Samen met de subsidieregeling ‘Kleine cultuurinitiatieven Fryslân’ (voor Friese makers) moet de programmeringsregeling zorgen voor een extra impuls aan de culturele sector in coronatijd. Er kan een bijdrage aangevraagd worden voor losse activiteiten, maar ook voor een serie van activiteiten. De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst.

Informatie over de subsidieregeling.