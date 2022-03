Drie raadsleden ontvangen Koninklijke Onderscheiding in Súdwest-Fryslân

SNEEK-Burgemeester Jannewietske de Vries reikte vanavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Súdwest-Fryslân in het Bestjoershûs in Sneek Koninklijke onderscheidingen uit aan drie raadsleden die afscheid namen als volksvertegenwoordigers.

Het betreft de volgende raadsleden:

· De heer Douwe Attema uit Heeg (geboren 6 september 1958)

De heer Attema is bij koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

De heer Attema was van 14 april 1998 tot en met 9 maart 2006 raadslid bij de voormalige gemeente Wymbritseradiel en van 3 januari 2011 tot en met eind maart 2022 raadslid bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Hiermee was hij in totaal 19 jaar en drie maanden raadslid.

· De heer Hielke Bandstra uit Workum (geboren 18 april 1952)

De heer Hielke Bandstra is bij koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

De heer Bandstra was van 11 april 2006 tot en met 31 december 2010 raadslid bij de voormalige gemeente Nijefurd en van 3 januari 2011 tot en met eind maart 2022 raadslid bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij was in totaal 16 jaar raadslid.

· Mevrouw Angelina Maria Kerver uit Sneek (geboren 14 mei 1955)

Mevrouw Kerver is bij koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

Mevrouw Kerver was van 21 september 2009 tot en met 31 december 2010 raadslid bij de voormalige gemeente Sneek en van 3 januari 2011 tot en met eind maart 2022 raadslid bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Zij was in totaal 12,5 jaar raadslid.