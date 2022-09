Drie noordelijke omgevingsdiensten starten online campagne in de zoektocht naar nieuwe collega’s

SNEEK- Werken bij een omgevingsdienst betekent dat je in het brandpunt staat van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de verandering naar een duurzame wereld waarbij het opwekken van groene energie noodzakelijk is. Dat is leuk én uitdagend! Voor veel mensen is dit werk onbekend en daarom lanceren de omgevingsdiensten Groningen, Friesland en Drenthe vandaag de website www.werkenbijnod.nl. Met dit platform en online advertenties hopen de diensten mensen aan te trekken die zich willen inzetten voor een schoon en veilig Noord-Nederland.