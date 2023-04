Drie jeugdselecties van ONS Sneek door in het bekertoernooi - O13 naar halve finale, O14 en O18 naar kwartfinale

O13 trapte af tegen Lycurgus en won met 0-2. In de volgende ronde nemen de jongens en meiden het op tegen FC Assen O13 dat hoge ogen gooit in divisie 2. Op 12 april zal de aftrap zijn om 18.45 uur op het eigen Zuidersportpark.

O14 won in Coevorden na penalty’s van Raptim. De spelers van trainers Jurre en Stefan hielden het goal leeg, wat zeer knap is tegen een ploeg van een jaar ouder dat speelt in de divisie. In de kwartfinale wacht een volgende uitdaging. Op dinsdag 11 april om 19.00 uur wordt er afgetrapt tegen GVAV-Rapiditas O15, dat in de competitie uitkomt tegen ONS Sneek O15.