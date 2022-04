Drie IJlster prolongeren titel “Masters of Kyokushin”

IJLST - Na een periode van 3 jaar, waar in 2019 voor het laatst werd gestreden om de felbegeerde titel, was het afgelopen zaterdag eindelijk weer zover. Voor het oog van het publiek in MFC De Utherne werden 11 partijen op hoog niveau neergezet. Naast de vechters uit IJlst waren er diverse deelnemers aanwezig uit Drachten, Bergschenhoek, Zoetermeer, Zwijndrecht, Katwijk aan Zee, Oosterhout, Zuidlaren en vanuit Duitsland, Wedel en Lippstadt.