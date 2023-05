Drie fietsroutes als vervolg op ‘Iisbaan yn’e maaitiid’

SNEEK- Als vervolg op het project ‘Iisbaan yn’e maaitiid’ uit 2020, toen met een boek en een expositie in OBE was ( die jammer genoeg niet doorging vanwege de corona), is er een nu een boekje verschenen met 3 fietsroutes langs de ijsbanen. Bij de ijsbanen zijn op borden een gedicht en een kunstwerk te zien. Allemaal in het kader van de ‘sichtberens fan it Frysk en de streektalen yn Fryslân’, vergroten.