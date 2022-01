Drie dominees verbonden aan de PKN gemeente van Sneek

SNEEK-gistermorgen zijn tijdens een feestelijke viering in de Oosterkerk van Sneek drie nieuwe predikanten ds. Marije Mazereeuw, ds. Aukje Westra en ds. Vijko Top aan de PKN-gemeente verbonden.

De dienst, die werd geleid door ds. Fedde Welbedacht, had van de voorbereidende groep als thema meegekregen: ‘Vuur dat samensmeedt’. Daarin weerspiegelt zich de vurige wens dat met hun komst ook weer nieuw elan mag ontstaan in samen- en wisselwerking met kerkenraad en gemeenteleden en dat het een booster mag zijn voor kerk, stad en dorp. Samen met ds. Welbedacht gaan de drie nieuwe predikanten werken in Sneek, Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns.