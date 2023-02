Drie dagen Woudagemaal onder stoom, publiek welkom

LEMMER - Maandag beginnen medewerkers van Wetterskip Fryslân met het opstarten van het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Dit gebeurt om het personeel de praktische kneepjes van de werking van het stoomgemaal bij te brengen. Het publiek is van dinsdag tot en met donderdag welkom om het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld in actie te beleven.

Het waterschap is eigenaar van het Ir. D.F. Woudagemaal en brengt het jaarlijks twee keer onder stoom om de machinisten en stokers in de praktijk op te leiden. Zo weet het personeel precies wat er moet gebeuren op het moment dat het gemaal aan moet bij hoge waterstanden. Het heeft namelijk nog steeds een belangrijke functie in het waterbeheer en zorgt bij extreem hoogwater mede voor droge voeten in Fryslân.

Beleving van stoom, architectuur en water

Een bezoek aan het meer dan 100 jaar oude stoomgemaal begint in het naastgelegen bezoekerscentrum. Hier staan het Friese waterbeheer en de gevolgen van de klimaatverandering centraal. Je maakt op een interactieve manier kennis met dilemma’s en vraagstukken waar niet alleen het waterschap, maar ook de maatschappij voor aan de lat staat. Daarnaast ontdek je welke duurzame en klimaatbestendige keuzes je zelf kunt maken. De rondleidingen door het gemaal worden verzorgd door vrijwilligers.

Tickets

Tickets voor 21, 22 en 23 februari zijn te koop via website https://tickets.woudagemaal.nl/nl/draaidagenfebruari2023/tickets