Drie dagen Sneekweek Straattheaterfestival

SNEEK- Ook cultuur ontbreekt niet tijdens deze Sneekweek. Naast de vele muziekoptredens op de muziekpleinen zijn er ook twee Sneekweek Kindermiddagen en is het Sneker centrum drie dagen lang het decor van bizarre straattheateracts en muziek tijdens het Sneekweek Straattheaterfestival.

Op maandag 8 augustus, dinsdag 9 augustus en donderdag 11 augustus zullen bijzondere acts uit binnen- en buitenland te zien zijn op verschillende locaties in het centrum van de Waterpoortstad. Elk op hun eigen ludieke manier vermaken ze het publiek van jong tot oud. Kom zelf kijken en aanschouw Sneek als één groot podium van straattheaterartiesten en muzikale acts, want het Straattheaterfestival Sneekweek is gratis toegankelijk en een uitje voor het hele gezin.

De acts van het Sneekweek Straattheaterfestival en het blokkenschema met het programma op www.Sneekweekfestival.nl