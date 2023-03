Drie comebacks op één squashavond

SNEEK - Sportrestaurant De Stolp is een familierestaurant. Dat werd onderstreept door één van de tegenstanders die uit Alkmaar kwam met partner én hun zeven weken oude baby. Los daarvan werd het een interessante avond in de voorlaatste speelronde van de squashcompetitie in De Stolp.

Eerste comeback

Na enkele jaren geen competitiesquash meer te hebben gespeeld maakte Bea Spitse haar rentree. In 2011 werd zij Masters kampioen in de categorie 35+, in 2015 behaalde ze nog de zesde plaats op het NK en verder is ze lang actief geweest in de eredivisie en de PSA-tour en is ze ontelbare keren clubkampioen geweest in Hoorn. Al die ervaring neemt ze als coach mee naar De Stolp en nu ook weer als speler op de baan. Ze had een pittige tegenstander, die ze het vooral in de tweede game moeilijk maakte en bijna won. Eindstand: 5-11, 10-12, 3-11. Hoewel ze niet won, was ze tevreden over haar spel bij haar terugkeer. Wie weet wat de toekomst brengt.

Tweede comeback

Ronny Ouderkerken had een zware pot tegen een geslepen routinier. De eerste game won hij knap met maar liefst 16-14. Zijn opponent schakelde bij en maakte de volgende game vlot af met 11-1. Ook de derde game trok hij gemakkelijk naar zich toe met 11-6. Maar Ouderkerken gaf niet op en knokte voor wat hij waard was. Toverballen beantwoordde hij met eigen toverballen. Hij vloog over de baan. De vierde game won hij op het nippertje met 12-10, waarmee hij terugkwam in de wedstrijd en een vijfde game forceerde. Ook in de laatste game zette hij zijn tegenstander onder druk, maar maakte hij het laatste stapje net niet: 16-14, 1-11, 6-11, 12-10, 7-11. Zeer knap gespeeld.

Derde comeback

Hylke Dijkstra was gewaagd aan zijn tegenstander. Dijkstra was goed wakker en begon sterk met een 11-7 winst. Zijn tegenstrever kwam in de tweede game beter in de wedstrijd en won met 11-4. In de derde game ging het gelijk op, totdat zijn tegenstander ineens op de grond lag. Door zijn enkel gegaan. Na enkele minuten blessuretijd hervatte hij de wedstrijd, maar hij kwam niet meer helemaal in het ritme. Dijkstra profiteerde er goed van en pakte de derde game met 12-10 en drukte in de vierde game door. Met zijn eindstand van 3-1 won hij de enige wedstrijd van het team.

Net geen comeback

Ivar van Asten kon een comeback goed gebruiken na een zware eerste game waarin hij een gamepoint verdiende dat hij net niet kon verzilveren. De games erna speelde hij goed, maar kon niet meer zo veel druk zetten als in de eerste. 10-12, 6-11, 6-11.

Eindstand en volgende ronde

Alkmaar won de avond met 5-10, inclusief bonuspunten werd het: 5-13. Met nog één ronde te gaan staat De Stolp 1 op een stevige vijfde plaats (van negen). Op 24 maart kunt u vanaf 20:00 uur de laatste speelronde van dit seizoen zien in familierestaurant De Stolp.

Verslag: Xander Jongejan