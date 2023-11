Drie afnemers en drugsdealer aangehouden bij politieactie in Sneek

Bij de actie hebben zijn drie afnemers aangehouden en hun drugsdealer. Vervolgens is er een instap gedaan in een woning waar mogelijk gedeald zou worden.



De afnemers zijn na verhoor weer naar huis gestuurd. De dealer is overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. Bij de actie is ook een hoeveelheid harddrugs aangetroffen bij de afnemers en de dealer, dit is in beslag genomen. Het Interventie team gaat verder met het onderzoek.