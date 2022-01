Drents, Fries en Groninger Museum winnaar Langman Prijs

GRONINGEN- De Langman Prijs 2021 is toegekend aan het Drents, Fries en Groninger Museum. Dit is dinsdagavond middels een video bekend gemaakt. De drie directeuren namen de prijs in ontvangst van juryvoorzitter Jouke de Vries, bestuursvoorzitter Rijksuniversiteit Groningen. Normaliter wordt de prijs uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, een bijeenkomst waar circa 900 ondernemers en bestuurders aanwezig zijn.

De Langman Prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. De prijs is voor de eerste keer toegekend aan drie individuele instanties die gezamenlijk een stevige bijdrage hebben geleverd aan het welzijn in Noord-Nederland.

Lef

De Langman Prijs 2021 is toegekend aan het Drents, Fries en Groninger Museum omdat deze drie musea– ieder voor zich – wereldwijd de aandacht weten te trekken met hun tentoonstellingen. Zij hebben zich mét hun medewerkers flexibel, gastvrij en met aandacht voor het individu gefocust op wat wél kon. Deze drie musea hebben met lef aangetoond dat zij de inwoners van Noord-Nederland weten te boeien met buitengewoon interessante exposities. Daarmee hebben ze de Noord-Nederlandse identiteit gesteund en met hun exposities vele bezoekers van buiten de eigen regio getrokken. Met ook tot gevolg dat de economische spin-off een impuls kreeg.

Juryvoorzitter De Vries spreekt in zijn toelichting over het belang van cultuur: “In de afgelopen periode verliep het dagelijkse leven op veel momenten anders dan we gewend zijn. Dat vroeg veel aandacht voor elkaar, gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap. De jury van de Langman Prijs is van mening dat naast dit alles, ook cultuur een belangrijke basis is voor het welbevinden van de mens. Cultuur en identiteit zijn naast rust, ruimte en volop recreatiemogelijkheden onlosmakelijk verbonden met Noord-Nederland. Het maakt de regio attractief om te wonen en te werken”.

De jury wil met het toekennen van de Langman Prijs deze én andere musea aanmoedigen om hun samenwerking te intensiveren. Bovenal is de jury unaniem van mening dat deze drie musea op een onderscheidende, constructieve en inspirerende wijze de noodzakelijke vitamine C van cultuur, letterlijk en figuurlijk vorm hebben gegeven. “De passie waarmee de medewerkers van deze musea hun werk hebben gedaan staat symbool voor de kracht van de identiteit van Noord-Nederland. Los van provinciegrenzen Noordkrachtig verbonden!”, aldus de juryvoorzitter. Naast Jouke de Vries zitten ook René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, Dina Boonstra, directeur van de NOM en Margriet Bouma, voorzitter van de organiserende stichting Noord-Nederland&, in de jury.

Over de prijs

De Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&, een groep Noordelijke ondernemers en bestuurders. Stichting Noord-Nederland& streeft naar meer samenwerkingsverbanden binnen de drie Noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

In afstemming met het kunst initiatief ‘Noordenaars’ is een pitch uitgeschreven voor de bokaal die de winnaar van de Langman Prijs in ontvangst mag nemen. Uiteindelijk maakte Aebele Trijsburg het winnende ontwerp. Het ontwerp is een signaalhoorn; het brengt één toon voort die symbool staat voor communicatie, voor het overbruggen van afstanden, het verzamelen van mensen en het verspreiden van nieuws. De hoorn staat symbool voor welvaart en overvloed, de stier voor economische groei, kracht en optimisme.