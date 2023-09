Drekrace Heeg: Ploeterend door de modder van hindernis tot hindernis

HEEG - De eerste drekrace in Heeg werd in 2014 georganiseerd met een bescheiden aantal van 100 deelnemers. Inmiddels is de drekrace uitgegroeid tot een groot evenement, zowel bij de jeugd als bij de ouderen. Vanmiddag stonden zo’n 150 teams bestaande uit 2 tot 4 personen aan de start.