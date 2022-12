Dreaming of a white Christmas met Avanti in kerk Goënga

GOENGA- Zondag 18 december treedt Zangroep Avanti op in het kerkje van Goënga. Zanggroep Avanti is een groep dynamische jonge mensen, die onder leiding van Johan Velthuis een mooi programma van meerstemmige popmuziek brengen. Een selectie van kerstnummers die je kent van de radio en misschien ook een paar minder bekende, maar zeker niet minder mooie liederen.

Dit is pas het tweede seizoen van Avanti. In de corona-periode namen ze het prachtige 'Mary did you know...' op, bekend van de populaire a capella groep Pentatonix. Je kunt dit beluisteren op jv.nl/avanti. Lijkt het je ook leuk om te zingen bij Avanti? Kijk dan even op jv.nl/zanggroep voor de mogelijkheden en de voorwaarden.

Op 18 december 2022 zondagmiddagconcert om 15.00 in de kerk van Goënga. Dreaming of a white Christmas met Avanti.

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage in het ponkje.

Voor meer informatie kijk op www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl