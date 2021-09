Draaiorgelman Jan Boon mag niet spelen in het centrum van Sneek: ‘U bent een evenement…’

SNEEK- Jan Boon, de draaiorgelman uit Den Helder, die sinds jaar en dag op zaterdag in het centrum te vinden is met zijn fraaie draaiorgel De Paardekop, verveelt zich stierlijk. Hij mag in verband met de coronamaatregelen niet spelen.

“Via de Boa`s heb ik een aantal weken terug te horen gekregen dat ik vanwege de corona maat regelen voorlopig niet in Sneek mag komen draaien. Ik word namelijk gezien als evenement en dat betekent geen muziek op straat, er staat volgens de Boa`s een boete van 5000 euro op”, laat Jan in een mailtje aan de redactie van GrootSneek weten.

“Nu is het zo dat ongeruste burgers van Sneek en omgeving mij bellen en mailen om te vragen wat er aan de hand is”, vervolgt de orgelman. “Met mij gaat alles goed, behalve dat ik me stierlijk verveel op de zaterdagen. Wanneer de maatregelen worden opgeheven kom ik uiteraard weer graag naar Sneek om met de Paardekop om de boel op te vrolijken.”

Reactie gemeente Súdwest-Fryslân

We hebben de gemeente om een reactie gevraagd. “Het klopt dat de draaiorgelman voorlopig niet mag spelen. Voor horeca en dergelijke is live entertainment verboden. Dat betekent dat live muziek niet mogelijk is en dat geldt ook voor straatartiesten en draaiorgels. Ze zijn niet toegestaan dat is niet een regel van onze gemeente specifiek maar wij volgen daar in de landelijke richtlijn. Nogmaals, het klopt dat deze mijnheer voorlopig niet mag spelen. Nu zie je wel wat straatartiesten in de binnenstad, maar dat geldt wat meer als doorstroom locatie, dat valt onder een andere regeling", aldus een woordvoerster van Súdwest-Fryslân.