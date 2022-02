Draagvlak voor de Kinderboerderij in Sneek

SNEEK- De gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft donderdag 3 februari een motie van de PvdA, CDA en andere partijen aangenomen over het behoud van de kinderboerderij. In de nieuwe plannen van Patyna voor de herontwikkeling van de Ielânen in Sneek is ‘in principe geen ruimte voor de kinderboerderij’. Momenteel worden gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Will/Alliade over de verplaatsing van de kinderboerderij.

Sinds 2017 is de kinderboerderij onzeker over het voortbestaan. “Er zijn nieuwe locaties in Sneek voor herhuisvesting onderzocht, maar die zijn tot op heden niet geschikt gebleken”, aldus raadslid Johan Feenstra van de PvdA. De kinderboerderij is een prachtige laagdrempelige ontmoetingsplaats waar jong en oud genieten van dieren en speelvoorzieningen. Normaal zijn er per seizoen meer dan 25.000 bezoekers. Ook is het een werkplek voor ongeveer 25 mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En het is een goede leerplek voor leerlingen van onderwijsinstellingen. “Wat wil je nog meer! De kinderboerderij moet daarom blijven voortbestaan in een minimaal gelijkwaardige opzet en omvang”, aldus Feenstra. Bij voorkeur bij de Ielânen.

Met de raadsbreed aangenomen motie moet het college van Burgemeester en Wethouders zich in spannen om de continuïteit van de kinderboerderij in minimaal gelijkwaardige opzet en omvang bij de Ielânen te behouden en de gemeenteraad voor 1 juni a.s. te rapporteren over de stand van zaken.