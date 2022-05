Draag bij aan een toekomst zonder MS: De Collecte Nationaal MS

SNEEK- Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant!

MS is zenuwslopend

Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten kent, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en Wil te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.

De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met zich mee. “Ben ik de rest van mijn leven patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen we wel aan kinderen denken?” En Najat (43) liep voor haar diagnose vier keer per week hard. Momenteel is haar been zo verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik probeer wel veel te wandelen met ondersteuning van een wandelstok of mijn man.” Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op indringende wijze zien wat er met hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen.

Opbrengst is hard nodig

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan collecteren.

Collectant gemist? Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie over op NL 92 INGB 000000 5057. Wil je zelf in actie komen? Maak dan een digitale collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin direct met online collecteren.