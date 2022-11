Dr. Wumkeshûs viert 112,5-jarig bestaan met feestweek

Diaconiehuis zonder voorzieningen

Zo’n 112,5 jaar geleden werd het Dr. Wumkeshûs opgericht als diaconiehuis in de toen nog onbebouwde Marie Louisestraat. Het werd gebouwd als ‘Hofje’, bestaande uit 18 kamers van zo’n 4 vierkante meter en zes iets grotere kamers. Er waren, naast twee waslokalen, geen voorzieningen.



Tegenwoordig: gezellig en van alle gemakken voorzien

Anno 2022 is het Dr. Wumkeshûs uitgegroeid tot een locatie waar de bewoners in zeven gezamenlijke huiskamers samen kunnen komen of heerlijk kunnen vertoeven in de binnentuin, eigen tuin of op het Franse balkon. Alle appartementen zijn van gemakken voorzien. Er is zelfs een fitnessruimte, kapper en pedicure. Kortom: in de voorbije jaren is er nogal wat veranderd.



Tegenwoordig telt het woonzorgcentrum 96 bewoners en staat het bekend als een gezellige, huiselijke locatie.



Activiteiten voor vrijwilligers, medewerkers en bewoners

Teamleider Sieto Boonstra wil het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan: “Mijlpalen zijn er om slingers aan op te hangen!”



Daarom is er een feestweek met allerlei activiteiten voor bewoners (en hun familie), medewerkers en vrijwilligers. Op maandag is er een historische bingo, op dinsdag een high tea, op woensdag een gezellig optreden voor de bewoners, donderdag een heuse braderie en op vrijdag als afsluiter een bonte avond. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd en uitgenodigd.