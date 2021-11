Dr. Wumkeshûs leidt nieuwe medewerkers zelf op

SNEEK - We kunnen er niet omheen: het personeelstekort in de ouderenzorg. Om in te spelen op dit probleem heeft het Dr. Wumkeshûs in Sneek iets bedacht: eigen personeel intern omscholen tot verzorgende.

In de ouderenzorg is vooral een tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. Op vacatures komen weinig reacties; een probleem waar alle ouderenzorgorganisaties mee te maken hebben. Teamleider Sieto Boonstra en praktijkopleider Joke Muizelaar van het Dr. Wumkeshûs bogen zich over dit vraagstuk en bedachten het idee van interne opleidingsplekken voor helpenden. Sieto vertelt:

“Medewerkers met de functie ‘helpende’ hebben de basisvaardigheden van de zorg en zijn gemotiveerd en enthousiast om zichzelf verder te ontwikkelen. Zes medewerkers zijn begin november begonnen met het opleidingstraject. Zodra er een verzorgende weggaat, bijvoorbeeld vanwege pensioen of een andere baan, dan stroomt een nieuwe helpende het traject in. Zo vangen we toekomstige uitstroom op.” Er is veel belangstelling voor de opleidingsplekken. “De medewerkers, die de tweejarige opleiding doen, krijgen een contract voor 24 uren in de week. Zodra ze hun diploma hebben gehaald zijn ze verzekerd van een baan bij Patyna en zijn contracturen bespreekbaar.”

Miranda van den Berg en Marieke Schaap zijn beide net begonnen met het nieuwe opleidingstraject. Miranda werkte als helpende in de Ielânen in Sneek toen ze de vacature voor een opleidingsplek in het Dr. Wumkeshûs voorbij zag komen. Ze solliciteerde en werd aangenomen. “Als helpende mag je niet alle verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Ik vind dat interessant, wil dat ook kunnen! Het team is erg leuk en ik heb een goede werkbegeleider waar ik veel van kan leren.”

Ook Marieke wilde zich graag verder ontwikkelen. “Als verzorgende IG kun je meer voor de ouderen betekenen als het gaat om zorg. Voor hen betekent dit één vertrouwd gezicht. En ik hoef niet steeds een collega te vragen om mij te helpen. Dat vind ik prettig en geeft meer zelfstandigheid voor mezelf en het team. Ik ben heel blij met de kans, die ik heb gekregen. We worden echt gezien als collega’s, die komen leren en waar zij ook van kunnen leren. Een win-win situatie!”

