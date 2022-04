Douwe Visser stopt als SKS-bestuurslid

SNEEK - Afgelopen week heeft bestuurslid wedstrijdzaken Douwe Jzn Visser te kennen gegeven dat hij stopt met zijn bestuurswerk voor de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). De reden hiervan is dat hij is gevraagd om adviseur te worden op het skûtsje van Sneek.

Na enige overweging heeft hij besloten om op dit verzoek in te gaan. Dit betekent dat Visser dit niet kan combineren met de taken die van een bestuurslid van de SKS worden gevraagd. Douwe Visser was eerder dertig jaar schipper voor Sneek en werd negen keer kampioen. Huidig schipper is zijn zoon Jappie Visser.

Visser blijft voorlopig wel betrokken bij het vergunningentraject zo lang zijn ondersteuning daar nodig is.