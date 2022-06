Douwe Visser bij Boekhandel van der Velde Sneek

SNEEK- Op dinsdag 28 juni ontvangt Boekhandel van der Velde in Sneek Douwe Visser. De vermaarde skûtsjeschipper van de Sneker Pan wordt geïnterviewd door Henk van der Veer over de nieuw verschenen biografie Douwe Visser, heer en meester.

Douwe Visser domineerde dertig jaar lang het SKS-kampioenschap skûtsjesilen, won bijna zestig wedstrijden en was negen keer de eindwinnaar. Met een uiterst plezierige schrijfstijl neemt auteur Ton van der Laan de lezer mee door het leven van een markante Sneker. Douwe wordt neergezet als zoon, als echtgenoot, als broer, als vader, als binnenvaartschipper, als skûtsjeschipper, als vernieuwer en als filosoof. Wat zeggen zijn vrouw Hetty, broer Albert, zus Tjitske, zoon Jappie, dochter Stien, neef Douwe en betrokkenen als Kris Heijnis, Arno Brok, Peter de Jong, Jaap Jongsma, Jeroen Pietersma, Marije Roorda, Cor Reijenga, Hilda Boesjes, René Nagelhout en Pier Damstra over Douwe Visser? Wat voor man is Douwe eigenlijk buiten de twee weken van het skûtsjesilen?

Douwe Visser is een heer in de sport, een meester voor jonge schippers. Bovenal is hij een bijzonder aardige, integere, eigenzinnige en licht eigenwijze man. Deze biografie toont, in de woorden van Louis van Gaal, het totale mensbeeld van Douwe.

Wie: Douwe Visser en Henk van der Veer

Wanneer: Dinsdag 28 juni om 20.00 uur

Waar: Van der Velde Boeken Sneek, Kruizebroederstraat 36

Entree: €5, reserveren gewenst