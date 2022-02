Douwe Bijlsma bij opening Olympische Winterspelen in Beijing (Foto's)

Donderdagochtend kwam Douwe aan op het vliegveld. Hij zit vanwege het coronavirus in een zogeheten bubbel. Hij moet zich aan strenge regels houden.

Vrijdag was Douwe zijn eerste werkdag. Na een stevig ontbijt in het hotel is hij vetrokken naar het Main media Centre (MMC). Vanaf het hotel een uurtje rijden in de bus. Daar zit grote perszaal en alle andere mediafaciliteiten. Hier is ook een restaurant voor de pers. Vanaf het MMC rijden bussen naar de stadions en locaties waar wedstrijden zijn. Douwe nam vrijdag een kijkje bij de training van de Nederlandse schaatsers. Vervolgens was hij aanwezig bij de spectaculaire opening van de Olympische Winterspelen 2022. Hier maakte hij een prachtige fotoreportage.

De beelden van deze dag zijn te zien in de fotoslider bovenaan dit bericht.