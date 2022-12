Doutzen Hylkema (14) uit IJlst schrijft boek over overleden broer

"Jitze is bijna 3 jaar geleden overleden aan een zeldzame stofwisselingsziekte", vertelt Doutzen. "Hij kon hierdoor niet praten, lopen en eten. Hij is slechts 10 jaar geworden. Ondanks zijn beperkingen bekeek mijn broertje de dingen altijd van de positieve kant. Hij hield zo van de zee. We gingen daar regelmatig heen met hem, in een speciale strandrolstoel."

Schrijfweekend

Onze band is nooit voorbij is het eerste Nederlandse boek waarin jongeren vertellen over hun overleden broertje of zusje. Het is een initiatief van Stichting Nooit Voorbij, die ouders, broertjes en zusjes begeleidt bij het rouwproces. Onder begeleiding van therapeuten en ouders hebben de jongeren tijdens een speciaal voor hen georganiseerd schrijfweekend hun verhaal op papier gezet.

Emoties delen

"Het verlies van een broertje of zusje heeft een enorme impact op het leven van jongeren", aldus rouwtherapeut Leoniek van der Maarel. "Niet alleen hebben ze te maken met hun eigen verdriet, ze zien ook de pijn van hun ouders. En om hen niet nog meer overstuur te maken, uiten ze vaak hun eigen verdriet niet. De jongeren die meeschreven aan dit boek hebben door het lotgenotencontact en het schrijfproces hun ervaringen en emoties kunnen delen."

Humor

"Ik heb mooie herinneringen aan Jitze", vervolgt Doutzen. "Hij was een enorme grappenmaker en glunderde als hij papa, mama, mijn zusje of mij in de maling kon nemen. Toch is alles anders geworden sinds zijn dood. We vieren nog wel Kerst maar we missen de humor en de gezelligheid van Jitze. Het is stil in huis zonder hem. Als het gemis weer naar boven komt en de emoties worden me te veel ga ik naar mijn kamer en luister muziek."

Golf van Licht

Op Wereldlichtjesdag, zondag 11 december 2022, steken mensen wereldwijd om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aan. Door de verschillende tijdzones ontstaat er een golf van licht die ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind steunt en laat beseffen dat ze niet alleen zijn met hun verdriet.

Kijk voor meer informatie over het boek Onze band is nooit voorbij op www.stichtingnooitvoorbij.nl.