Dorpswinkel Centerrr in Oppenhuizen gaat sluiten

OPPENHUIZEN - De geruchten gingen al even door de dorpen Top en Twel, maar nu is het officieel bekendgemaakt. Supermarkt Centerrr gaat per 1 oktober sluiten. Het nieuws werd uit naam van het winkelteam van de dorpssuper naar buiten gebracht.

In dat bericht staat over de sluiting het volgende vermeld: "Na de vele initiatieven van afgelopen weken zijn we toch genoodzaakt de winkel te sluiten. Wij als Centerrr hadden mooie plannen in Oppenhuizen voor een langdurige samenwerking met het dorp. De realiteit is nu dat onze liquide middelen ons dwingt deze zeer verdrietige beslissing te moeten nemen en de bedrijfsvoering te moeten staken per 1 oktober 2022".

De dorpswinkel is voor veel inwoners uit Oppenhuizen en Uitwellingerga een belangrijke voorziening en zal een gemis zijn als deze er niet meer is. Naar verluidt wordt achter de schermen gewerkt aan een mogelijke opvolging.