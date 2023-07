Dorpskrant van Scharnegoutum ‘De Doarpsomropper’ stopt

"Mei pine yn it hert hawwe de minsken fan de Mediagroep Skearnegoutum it beslút nimme moatten dat it nei krapoan 55 jier dien is mei de Doarpsomropper fan Skearnegoutum. Der binne te min minsken dy’t der as frijwilliger oan mei wurkje wolle. Alle oproppen dat oangeande yn it ferline en no ek wer hat net datjinge oplevere wat we ha moasten om troch te gean. Alles hjiroer kinne jo lêze yn de kommende lêste omropper. It julynûmer sil it lêste wêze, kopij dêrfoar kinne jo noch ynleverje oant 1 juli. Wat oerbliuwt binne Facebook en website."