Dorpskrant Offingawier bestaat 30 jaar en kwarteeuw dezelfde drukker

OFFINGAWIER- Hoe bijzonder is dit: Betreft papieren dorpskrant Wier Nijs voor het dorp Offingawier. Verschijnt 6 x per jaar in een oplagen van 100 exemplaren op een dorp van ongeveer 160 inwoners. Gemiddeld 40 pagina's op A5 formaat per uitgave in kleur.

“De kosten gedekt door abonnementsgeld en adverteerders. Productie is budget neutraal. Tweetalig. De krant bestaat nu 30 jaar. Inmiddels zijn we gestart met de 31e jaargang. Daarnaast staan we stil bij het feit dat we nu 25 jaar dezelfde huisdrukker gebruiken: Copy To Print uit Sneek. Ooit begonnen bij de moeder van Joris Pos in de Scharnestraat. De eerste jaren, nog letterlijk via plak en knip werk, de opmaak van de krant vorm geven waarna er gestencild moest worden. Initiator destijds de bekende maar helaas overleden Rintje Winia. Tegenwoordig de opmaak digitaal in Word. Er is geen digitale versie beschikbaar van de dorpskrant wat best bijzonder is in deze tijd. Het dorp verkiest papieren versie”, aldus de redactie.

Glossy

“Om stil te staan bij deze jubilea gaan we van het komende nummer van Wier Nijs een Special (glossy) maken. Geen a5 maar op A4 formaat. Thema is natuurlijk "Offingawier". Verwachte grootte groter dan 60 bladzijden, volledig gevuld door het dorp. Opzet op basis van verleden, heden en toekomst. Onderwerpen zeer divers. Redactieleden van het eerste uur zijn nog beschikbaar en ook het huidige redactie team voor meer toelichting. Het eerste exemplaar van deze Wier Nijs Special zal gepresenteerd worden op een vrijdagmiddagborrel in ons Dorpshuis de Wier op vrijdag 3 november (aanvang 17.00 uur). Aan en door wie houden we even geheim”, weet redactielid Gerrit de Roos.