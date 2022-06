Dorpsfeesten Top en Twel ouderwets gezellig!

OPPENHUIZEN/UITWELLINGERGA - De Freelympics en het Matinee trokken zaterdagmiddag veel publiek naar het ijsbaanterrein aan de Sjaerdawei in Oppenhuizen. Het blijkt maar weer hoezeer dit een gemis is gweest de afgelopen tijd. Elkaar ontmoeten en bijpraten onder het genot van... Het prachtige weer werkte ook volop mee. Het was weer ouderwets gezellig in de tweelingdorpen.