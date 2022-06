Dorpsfeesten Top en Twel in het teken van de ‘Sixties’!

OPPENHUIZEN/UITWELLINGERGA - De dorpsfeesten zijn na drie jaar weer terug in Top en Twel. De tweelingdorpen staan vier dagen lang in het teken van de mooie en rebelse jaren 60. Vanavond begonnen de feesten met een optocht door de dorpen

Een bont gezelschap met enkele fraai versierde praalwagens maakte er met een rondgang door de dorpsstreek een mooie show van. De stemming zit er dus gelijk al goed in. Het bestuur van de Oranjevereniging Top en Twel is er wederom in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen met onder andere live muziek op de vrijdag- en zaterdagavond in de feesttent op het ijsbaanterrein.