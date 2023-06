Dorpsfeesten Top en Twel barsten uit haar voegen

Het prachtige weer zal daar zeker aan bijgedragen hebben, maar ook het laagdrempelige van het dorpsfeest, voor met name de jeugd, is daar vast debet aan. Bovendien is Top en Twel een van de eerste tentfeesten in de regio.

Het thema van de feesten dit jaar was country en western, dus waren veel bezoekers geheel in stijl verkleed als prachtige cowboys en cowgirls. Op donderdag werd afgetrapt met een ouderwets gezellige bingo met mooie prijzen, mede mogelijk gemaakt door de lokale ondernemers. Vrijdag overdag waren er allerlei activiteiten en spellen speciaal voor de jongste dorpsbewoners. 's Avonds was er livemuziek in de tent van de rockabilly-band 'Sjiekkita'.

Op zaterdag daagden de Top en Twelsters elkaar uit met een reeks spannende spellen passend bij het thema Wilde Westen. Van prison break tot een echte rodeo-competitie. Het werd een drukbezochte dag met een maximum aantal teams dat deelnam en die vol avontuur en competitie de strijd met elkaar aangingen. Aansluitend was er matinee met muziek van 'Faam'.

Tijdens de drukbezochte feestavond op de zaterdag kon iedereen genieten van een knallend optreden van de liveband 'Super Sundays'. De dorpsfeesten werden op zondag afgesloten met een kerkdienst in de tent, waar samen stil werd gestaan bij de mooie momenten van het afgelopen weekend.

Het waren mooie zomerse dorpsfeesten onder prachtige weersomstandigheden waar ze in Top en Twel met plezier op terugkijken.

Bron: Topentwelonline.nl