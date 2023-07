Dorpsfeesten denken na over toekomst na 'gekkenhuis' van afgelopen weekenden

HOMMERTS- De gemeente Súdwest-Fryslân wil organisatoren van dorpsfeesten helpen om problemen te voorkomen. Ze willen om tafel om de vergunningen goed op de rit te krijgen en ook te adviseren over wat organisatoren moeten doen als er een grote aanloop van publiek is.

De aanleiding is de grote drukte bij het dorpsfeest van Hommerts-Jutrijp dit weekend en eerder al bij dat van Oppenhuizen/Uitwellingerga en Woudsend. "Het was een gekkenhuis hier", zegt voorzitter Erro Hofstra van de feestcommissie van Hommerts-Jutrijp.

"We hadden wel verwacht dat er meer mensen zouden komen dan normaal, maar de tent was bomvol, zoals op het terrein hier en bij alle ingangen die er hier zijn."

Op advies van de beveiliging stapte Hofstra om 12 uur het podium op om te vertellen dat het feest voorbij was. Hij kreeg een bierdouche, maar alle mensen gingen in redelijk goede sfeer richting uitgang.

"Er zijn wel wat kleine vernielingen geweest. Het dorp is versierd en daar is iets van weggetrokken. Er is ook met een mes gesneden in de tent om binnen te komen. Die mensen zijn er door dorpsgenoten weer netjes uitgezet."

Van Harlingen tot Vegelinsoord

Het ging vooral om jeugd tussen de 16 en 18 jaar oud. Hofstra: "Ze kwamen overal vandaan. Mensen uit Harlingen, Vegelinsoord, noem maar op. We hebben hier altijd wel mensen uit Heeg en Woudsend, maar van zover nog niet eerder."

Deze groep jongeren valt een beetje tussen wal en schip. Een club komen ze niet snel in en dus gaan ze naar feesttenten. "We hebben hier leeftijdscontrole. Ze krijgen een bandje zodat je kan zien of ze wel of niet alcohol mogen kopen."

Het komende grote feest in Súdwest-Fryslân is in Heeg. Daar zal Heechsimmer plaatsvinden. De organisatie daar zal nagaan of ze extra maatregelen moeten nemen. "We hebben best al veel gedaan", zegt voorzitter Johan Potma van Heechsimmer. "We hebben beveiliging en vrijwilligers lopen in groepjes rond als ogen en oren van die mensen."

Zo moet voorkomen worden dat mensen illegaal het terrein opkomen. "Het afgelopen jaar was het ook al drukker dan verwacht.

Toen hebben we de poort gesloten. Dat leverde ook wel enige weerstand op en mensen die dan zeggen dat het strand groot genoeg is. Maar het kan gewoon niet."

Potma ziet ook dat de groep van 16 tot 18 jaar nergens terecht kan: "Ik heb begrepen dat ze in de stad nergens heen mogen. Dan zoek je andere plekken op. Dat zijn keten en hokjes of bij iemand thuis."

In Hommerts-Jutrijp denken ze nu na over de toekomst. Hofstra: "Willen we groter, dan moet er een grotere tent komen. Willen we het een dorpsfeest houden, dan moet je afschalen en doen we zaterdagavond niet meer en stoppen we om een uur of acht."

Nadenken over scenario's

De gemeente Súdwest-Fryslân wil de organisaties helpen. Volgens woordvoerder Christiaan Weenink gaat het erom dat er vooraf nagedacht wordt over verschillende scenario's voor als het heel druk wordt. Weenink: "We gaan nu onderzoeken hoe we dat mee kunnen laten nemen in de vergunningsaanvragen."

Bron: Omrop Fryslân