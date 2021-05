SNEEK- Vanaf 26 mei 2021 start DeeEnAa met wekelijkse online dorpscanon-workshops. In deze workshops wordt uitleg gegeven over het idee achter de dorpscanons en hoe deze kunnen worden gemaakt. Verder zal uitgelegd worden hoe het systeem kan worden gebruikt voor het ondersteunen van dorpswandelingen en wordt uitleg gegeven over het geheel vernieuwde dorpscanon-beheersysteem.

De workshops zijn bedoeld voor lokale historische commissies en verenigingen van plaatselijk belang maar als u zich op persoonlijke titel sterk maakt voor documentatie van de lokale historie van uw dorp of stad dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om deel te nemen.

U kunt gratis deelnemen aan een of meerdere van deze workshops. De workshops zijn voorlopig op iedere Woensdagavond in de maanden Mei en Juni. Aanvang is telkens 19:30uur en de workshops duren ongeveer een tot anderhalf uur.

U kunt zich opgeven voor een of meerdere van deze workshops in antwoord op deze mail of via de Dorpscanon-website (www.dorpscanon.nl) en de website van DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing (www.deeenaa.nl).