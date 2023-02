Dorps wonen, een terras aan het water of in de sfeer van een pakhuis: dat wordt het plan voor Het Perk in Sneek

Het Perk ligt aan het water langs de rondweg van Sneek, in de wijk Lemmerweg-West. Het terrein ligt al jaren braak. Het huidige plan voor het Perk is ontstaan vanuit de ontwikkelende partij Frisoplan B.V. in samenwerking met WoonFriesland, Stichting Elkien en de gemeente. Het plan biedt ruimte aan 116 woningen aan Het Perk en de Pripperstraat.

Er komen 24 waterwoningen, geïnspireerd op pakhuizen die als terras een steiger aan het water krijgen. De rijwoningen krijgen een kleine voortuin en een iets grotere achtertuin. De woningen hebben een modern dorps karakter. De appartementen krijgen uitzicht op het water.

Meebewegen met veranderende vraag

Oorspronkelijk ging het om 24 waterwoningen en 64 rijwoningen voor de verkoop en 28 (sociale) huurappartementen. Door de veranderende vraag is in overleg met Frisoplan en WoonFriesland besloten om de 64 rijwoningen te realiseren voor sociale huur.

Bauke Dam, wethouder op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling: “Dit betekent dat we in dit plan minder koopwoningen kunnen aanbieden, maar als de vraag verandert, is het goed om daar in mee te bewegen. Als ik kijk naar de andere woningbouwplannen in en rondom Sneek zit daar wel beweging in. Er worden woningen gebouwd voor doelgroepen bij wie de woningnood hoog is. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

Na het vaststellen van het bestemmingsplan wordt er gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de woningen staan rond de zomer gepland. WoonFriesland neemt de sociale huurwoningen na realisatie af van Frisoplan

