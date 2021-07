Dorpen en steden presenteren plannen voor UIT Festival SWF ‘Yn Ferbining’

Het festival vormt de aftrap van het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân. Elke kern heeft een eigen organisatie en een unieke opzet met optredens van lokale artiesten en cultuuraanbieders die zich presenteren met hun aanbod. Het thema is ‘Yn Ferbining’. Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/Idzega/Sandfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend doen mee. De opening is zaterdag 11 september om 12.45 uur in IJlst. Alle kernen zijn hierbij online aanwezig.

Verbinding met Open Monumentendag

De hele middag is er overal van alles te beleven en te doen. De activiteiten vinden soms op een centrale plek in een dorp op stad plaats, bij andere kernen zijn er routes. In een aantal dorpen en steden gaat het festival 's avonds en zondag verder. Meermaals wordt er verbinding gemaakt met de Open Monumentendag.

Voor alle leeftijdsgroepen worden activiteiten opgezet. Zo zijn senioren van harte welkom bij een speciaal dansproject, worden er hangplekken gecreëerd voor jongeren en kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd aan de hand van de kinderroute in alle dertien locaties leuke opdrachten uitvoeren.

De dertien comités blikten in Theater Sneek alvast kort vooruit.

Blauwhuis: rondvaart, straattheater, openluchtspel.

rondvaart, straattheater, openluchtspel. Bolsward: meer dan veertig acts in het Julianapark, met onder meer muziek, dans en theater.

meer dan veertig acts in het Julianapark, met onder meer muziek, dans en theater. Goënga: praamvaart, muziek, verhalenverteller, tentoonstelling van schilderijen, foto-expositie.

praamvaart, muziek, verhalenverteller, tentoonstelling van schilderijen, foto-expositie. Heeg: podium met optredens van onder andere het muziekkorps, klassieke muziek in kerk, verhalenverteller, oud-Hollandse spelen.

podium met optredens van onder andere het muziekkorps, klassieke muziek in kerk, verhalenverteller, oud-Hollandse spelen. Hindeloopen: stadswandelingen, kinderactiviteiten.

stadswandelingen, kinderactiviteiten. IJlst: diverse muziekoptredens, Houtstad IJlst, optredens dansschool.

diverse muziekoptredens, Houtstad IJlst, optredens dansschool. Kimswerd: historische wandeling met als thema 'de andere belangrijke figuur uit het dorp' die onder meer een elektriciteitscentrale ontwikkelde en een melkfabriek opzette.

historische wandeling met als thema 'de andere belangrijke figuur uit het dorp' die onder meer een elektriciteitscentrale ontwikkelde en een melkfabriek opzette. Koudum: kleiatelier, kinderactiviteiten, optredens van een fanfare en jazzband, theater en poëzie.

kleiatelier, kinderactiviteiten, optredens van een fanfare en jazzband, theater en poëzie. Oudega/Idzega Sandfirden: Aldegeaster Puolletocht met muziek, dans, poëzie, verhalen, schilderkunst, historie en natuur, muzikale uitvoering 'Aldegeaster Skilderijen' met Koperguod.

Aldegeaster Puolletocht met muziek, dans, poëzie, verhalen, schilderkunst, historie en natuur, muzikale uitvoering 'Aldegeaster Skilderijen' met Koperguod. Sneek: cultuurmarkt met kraampjes, optredens op tien binnenpodia.

cultuurmarkt met kraampjes, optredens op tien binnenpodia. Wommels: verhalenvertellers, routes met ook aandacht voor weidevogels.

verhalenvertellers, routes met ook aandacht voor weidevogels. Workum: vaar- en fietsroutes met muziek, poëzie en verhalenvertellers, straattheater.

vaar- en fietsroutes met muziek, poëzie en verhalenvertellers, straattheater. Woudsend: routes met monumenten, kunstwerken, artiesten aan het werk, boerenmarkt, troubadours, kindertheater, muziek van onder meer koren en orkesten.

Kunst van het samenwerken

Tot vorig jaar vond het jaarlijkse UIT Festival van Súdwest-Fryslân plaats in Sneek. In 2020 is gekozen voor een gespreide opzet met op verschillende plaatsen in de gemeente cultuurroutes langs onder meer galeries en musea, vol met aanbieders en optredens. Dit culturele buffet smaakte naar meer. In 2020 deden zeven dorpen en steden mee.

De overkoepelende organisatie is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Een logische combinatie volgens Wiebren Buma (directeur CKS en lid Cultuurplein Súdwest-Fryslân): "Het is voor ondernemers van groot belang om een gezond cultureel klimaat te hebben in de gemeente, want het zorgt voor reuring en genereert traffic."

Het gehele programma staat binnenkort op www.uitfestivalswf.nl. Kunstenaars of cultuuraanbieders kunnen zich hier nog aanmelden.

Manon Talman mag opnieuw het hele feest aan elkaar knopen en werd terecht door Buma bestempeld als Miss UIT-Festival 2021'.