Dorpen en steden klaar voor UIT Festival SWF ‘Yn Ferbining’ op 11 september

Burgemeester De Vries woont om 13.00 uur in Goënga de expositie ‘Kunst of Troep’ bij. De creaties zijn gemaakt van lokaal afval door leerlingen van Mienskipsskoalle De Legeaën in Sijbrandaburen. Goënga is een van de deelnemende kernen. Ook Blauwhuis/Westhem/Greonterp, Bolsward, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/Idzega/Sandfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend doen mee.

De hele middag is er overal van alles te beleven en te doen. De activiteiten vinden vrijwel overal plaats langs loop-, fiets- en vaarroutes. In enkele dorpen en steden gaat het festival zaterdagavond en zondag verder. Meermaals wordt er verbinding gemaakt met de Open Monumentendag.

Programma op festivalwebsite

Voor alle leeftijdsgroepen zijn activiteiten opgezet. Zo zijn senioren van harte welkom bij de presentatie van een speciaal dansproject (Kimswerd), worden er hangplekken voor jongeren gecreëerd vanuit Cool Súdwest (Bolsward, Sneek) en kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd aan de hand van de Kinderroute in alle kernen leuke opdrachten uitvoeren, 38 in totaal. Het programma is zeer gevarieerd, met onder meer muziek-, dans- en theateroptredens, rondvaarten, verhalenvertellers, exposities van foto’s en schilderijen, (historische) wandelingen, beeldend kunstenaars in actie, poëzievoordrachten, een boerenmarkt en kraampjes van cultuuraanbieders. In alle twaalf dorpen en steden hangen gedichten van basisschoolleerlingen die zij in het kader van het project ‘Gedichtenboom’ hebben geschreven. Ook staat in alle kernen een Giest Mei-tafel, een ontmoetingsplek voor alleenstaanden die graag met iemand anders het festival willen bezoeken.

In Sneek is ‘MIG Straaljager’, het nieuwe mobiele straattheaterproject van Abacus, voor het eerst te zien. Eerdere performances gingen deze zomer niet door, waarmee het een officiële première is. De enige activiteit tijdens het festival met een entreeprijs is de theatervoorstelling ‘De Aldegeaster Skilderijen’, zaterdagavond om 20.00 uur in Oudega. De voorstelling met livemuziek van het ensemble Koperguod is geschreven door Romke Gaabe Draaier.

Het gehele programma en de Kinderroute staan op de mobielvriendelijke website www.uitfestivalswf.nl.

Coronamaatregelen

In de meeste kernen volgen bezoekers een route langs de activiteiten. Hierbij wordt de anderhalve meter afstand aangehouden. In het Julianapark in Bolsward wordt toegang verleend met de CoronaCheck-app. Voor de avondvoorstelling in Oudega is een coronatoegangsbewijs via Testen voor Toegang nodig.