Dorpen en steden klaar voor culturele start UIT Festival Súdwest-Fryslân

SUDWEST-FRYSLAN - De dorpen en steden die meedoen aan het UIT Festival Súdwest-Fryslân hebben hun programma rond. De aftrap van het nieuwe culturele seizoen in de gemeente vindt plaats van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september. Er treden veel kunstenaars op en overal staan kraampjes van musea, ateliers, galeries en andere cultuuraanbieders. Het thema van dit jaar is ‘Fierder’. Wethouder Petra van den Akker verricht de opening in IJlst.

In Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Koudum, Makkum, Sneek, Wommels, Workum, Woudsend en de dorpencombinaties Oudega/Idzega/Sandfirden, Blauwhuis/Westhem/Greonterp en Witmarsum/Pingjum valt er volop te beleven. Lokale comités hebben een eigen programma samengesteld.

Veel programma’s worden gecombineerd met Open Monumentendag dat in hetzelfde weekend plaatsvindt. Zij presenteerden dat een week voor het festival aan elkaar in de foyer van Theater Sneek. De dagen waarop het festival plaatsvindt, verschilt per locatie. Op de zaterdag zijn de meeste activiteiten. Dan is ook de officiële opening door wethouder Van den Akker, om 13.00 uur bij Museum Houtstad IJlst.

Op zaterdag zijn er ook veel activiteiten speciaal voor kinderen - de Kinderroute - met onder meer creatieve workshops, speurtochten, een emmer-drumworkshop en zeilen met klompjes.

Het volledige programma staat op uitfestivalswf.nl.

Blauwhuis/Westhem/Greonterp | Zaterdag: opening gemeentelijke Monumentendag (om 10.00 uur bij de Sint Vituskerk in Blauwhuis met wethouder Van den Akker, tentoonstelling ‘150 jaar Kerkwijding’, vaartocht met E-boten over de Marfeart bij Greonterp en de Blauhúster Puollen met volksverhalen en muziek, documentaire en rondleiding Sint Vituskerk, openluchtviering in Blauwhuister Pastorietuin, terras op Kerkplein.

In Sneek wordt het UIT Festival SWF gecombineerd met Festival Overmorgen. Theater Sneek heeft net als Schouwburg De Lawei, het Posthuis Theater, Theater De Koornbeurs en Stadsschouwburg De Harmonie een theatermaker uitgenodigd om een voorstelling te maken over helden. De in totaal vijf Overmorgen-voorstellingen trekken van Heerenveen naar Sneek en vervolgens via Franeker en Drachten naar Leeuwarden. Op zaterdag en zondag is het festival bij Theater Sneek met op beide dagen ook gratis activiteiten in de theaterfoyer.