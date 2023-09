Dorien Voskuil presenteert haar debuutroman Totem

WOMMELS-Dorien Voskuil presenteerde zaterdag 23 september 2023 haar roman Totem. In het onlangs gerenoveerde grand café It Reade Hynder in Wommels, nam wethouder Petra van den Akker van de gemeente Súdwest-Fryslân het eerste exemplaar in ontvangst. De wethouder benadrukte het belang van lezen.

Het eerste exemplaar

Het eerste exemplaar van haar debuutroman Totem wilde Dorien graag uitreiken aan iemand die verbonden is met haar nieuwe woonplaats, Wommels, en een persoon die iets heeft met de thema’s in dit boek. Petra van den Akker, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, ging graag in op haar uitnodiging. De wethouder heeft kunst & cultuur in haar portefeuille, en ook onderwijs en jeugdzorg. Dorien lichtte toe dat haar roman gaat over twee krachtige vrouwen, een kunstenaar en een onderwijsdirecteur, en dat ook de jeugd een belangrijke rol speelt in het verhaal.

Petra van den Akker: "Lezen is belangrijk, het vergroot je wereld. Je leert andere situaties, andere mensen kennen waardoor je uit je eigen vooroordelen kunt stappen. Dat zorgt voor verbinding. Alle vormen van kunst en cultuur doen dat."

Het verhaal

Karlijn Zomers staat op het punt aan een nieuwe baan als schooldirecteur te beginnen. Hoewel het met haar carrière en relatie goed gaat, zit ze in de knoop. Met zichzelf, met het veel te vroeg overlijden van haar vader en met de vraag of dit is hoe ze haar leven wil en moet leven. De Duitse kunstenares Rosa Schmitz is stervende en kijkt terug op haar leven. Het leven van een meisje dat met gevonden voorwerpen kunst schiep in het zand. Waar het haar aan familie en liefde ontbrak, creëerde ze haar eigen toevluchtsoord en zocht ze naar verlossing in haar kunst. De levens van deze twee vrouwen, die elkaar nooit hebben ontmoet, raken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De roman Totem gaat over hoe levens worden bepaald, over familiebanden, vrijheid en verbondenheid. Over doorgeven wat van waarde is.

De auteur

Dorien Voskuil (1967) is ‘nieuwkomer’ in Friesland; ze verhuisde vorig jaar vanuit Amsterdam naar Wommels. Als interviewer verdiept ze zich in de levens en ervaringen van anderen. Ze schrijft voor Diggelfjoer, de dorpskrant van Wommels, en voor organisaties in de gezondheidszorg.

Totem wordt door Uitgeverij Neckar uitgegeven als paperback en e-book, verkrijgbaar bij alle fysieke en online boekhandels. Of direct via de uitgever: https://uitgeverijneckar.nl/product/totem-dorien-voskuil-2023/