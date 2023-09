Dorien Voskuil presenteert debuutroman Totem in Wommels

WOMMELS- In het schrijfhuis in haar achtertuin in Wommels legde Dorien Voskuil dit voorjaar de laatste hand aan haar debuutroman. Op zaterdag 23 september 2023 presenteert zij haar roman Totem, in het onlangs gerenoveerde Wommelser grand café It Reade Hynder. Wethouder Marianne Poelman van de gemeente Súdwest-Fryslân (portefeuille Sociaal domein) zal daar het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

De thema’s

De roman Totem gaat over hoe levens worden bepaald, over familiebanden, vrijheid en verbondenheid. Over doorgeven wat van waarde is. Het zijn thema’s die Dorien, als dochter, als vrouw die bewust koos om geen kinderen te krijgen en als Amsterdamse nieuwkomer in Friesland, bezighouden.

Het verhaal

Karlijn Zomers staat op het punt aan een nieuwe baan als schooldirecteur te beginnen. Hoewel het met haar carrière en relatie goed gaat, zit ze in de knoop. Met zichzelf, met het veel te vroeg overlijden van haar vader en met de vraag of dit is hoe ze haar leven wil en moet leven. De Duitse kunstenares Rosa Schmitz is stervende en kijkt terug op haar leven. Het leven van een meisje dat met gevonden voorwerpen kunst schiep in het zand. Waar het haar aan familie en liefde ontbrak, creëerde ze haar eigen toevluchtsoord en zocht ze naar verlossing in haar kunst. De levens van deze twee vrouwen, die elkaar nooit hebben ontmoet, raken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De auteur

Dorien Voskuil (1967) was onderzoeker en docent. Ze schreef drie decennia voor wetenschappers, zorgprofessionals en studenten. Beginnend bij afstandelijke statistiek, verlegde ze haar aandacht steeds dichter naar de mens en zijn verhaal. Totem is haar debuutroman.

Totem wordt door Uitgeverij Neckar uitgegeven als paperback en e-book, verkrijgbaar bij alle fysieke en online boekhandels. Of direct via de uitgever: https://uitgeverijneckar.nl/product/totem-dorien-voskuil-2023/