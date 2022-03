Dorcas-winkel Sneek in actie voor noodhulp Oekraïne

SNEEK – De Dorcas-winkel in Sneek voert de komende weken actie voor noodhulp in Oekraïne.

In de winkel kunt u bij uw aankoop een donatie doen. Het geld zal besteed worden aan eerste noodhulp aan mensen op de vlucht voor het geweld. Dorcas helpt bijvoorbeeld met voedselpakketten, hygiëneproducten en slaapzakken. De organisatie doet dit in Oekraïne maar ook in buurlanden Roemenië en Moldavië, waar vluchtelingen worden opgevangen.

Dorcas werkt al 25 jaar in Oekraïne en kent daardoor de situatie goed. Ze heeft een groot netwerk opgebouwd van lokale partners. Daardoor is de organisatie in staat om snel noodhulp te verlenen. Om meer te bereiken voert Dorcas actie samen met het Christelijk Noodhulpcluster dat bestaat uit Dorcas, Kom over en Help, Tearfund, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA.

Over Dorcas



Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld zijn. Dorcas komt in actie bij armoede, uitsluiting en crisis en creëert mogelijkheden voor mensen en gemeenschappen om tot bloei te komen. Dorcas heeft verspreid over heel Nederland 42 kringloopwinkels. Duizenden vrijwilligers en donateurs dragen bij aan het werk voor mensen in nood.