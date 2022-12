Doppio Sneek schenkt nu ook Stadsbrouwerij Sneek bier

SNEEK- “Must nou us hoare…”, ook Doppio tekent voor een bijdrage aan ut goëde gefoël! Vanaf heden serveert Doppio het ambachtelijk ontwikkeld speciaal bier, út oans eigen stadje, Sneek!

“Nee, niet Sneeck, maar gebrouwen in Sneek” zegt overbuurman Mark Eldering met een big smile op zijn gezicht. “Als het aan ons ligt, steunt iedere Sneker ondernemer de lokale brouwers.” Het was dan ook zijn initiatief waardoor de interesse bij Doppio werd aangewakkerd.

Doppio Sneek brengt de passie voor koffie en ambacht over op al hun gasten. Genieten van een heerlijke cappuccino of espresso gemaakt in Sneek; dat willen zij hun gasten laten beleven.

“Wat is er nu mooier dan een regionaal ambachtelijk product, gemaakt in Sneek”, zegt Doppio Bedrijfsleider Hilde Knol. Dit vult Stadsbrouwerij Sneek portfolio perfect aan. “Het enthousiasme van Peter en Matthijs werkt aanstekelijk. En, zeg nou zelf? Zeker in deze tijd kunnen mensen wel een beetje goëd gefoël gebruiken.”