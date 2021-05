Doorbetalen voor je lidmaatschap als de sportschool dicht is

INGEZONDEN - Goed nieuws voor BasicFit, Optisport en Curves. Na een maandenlange sluiting mogen sportscholen eindelijk weer open. 19 mei mocht binnen sporten eindelijk weer. Ruim vijf maanden geleden, op 14 december, kon dat voor het laatst. Sinds de sluiting is sportend Nederland verdeeld. Waar de één trouw de fitnessclub blijft steunen, betaalt de ander liever niet door zolang er niet gesport kan worden. Bij de laatste groep heerst bovendien nog een hoop onduidelijkheid. Opzeggen lijkt vaak moeilijk of helemaal niet mogelijk.

Maatregelen sinds 15 december

Tijdens de aankondiging van de harde lockdown op 14 december werd duidelijk dat ook sportscholen voor lange tijd hun deuren moesten sluiten. Sporten in de buitenlucht mag op dit moment nog wel. Maar, om het aantal reisbewegingen in de perken te houden, liggen hier ook restricties op. Sporters vanaf 18 jaar mogen maximaal met twee personen op anderhalf meter afstand buiten sporten. Kleedkamers, douches en kantines blijven dicht en bij trainingen en wedstrijden mag geen publiek aanwezig zijn. Er wordt iets meer vrijheid geboden aan kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Tijdens het buitensporten hoeven zij de anderhalve meter afstand niet aan te houden.

Terugvordering abonnementsgeld

Sportscholen verkeren in zwaar weer en hebben ieder een eigen strategie om het hoofd boven water te houden. Sommige clubs kunnen het zich veroorloven om lidmaatschappen tijdelijk te bevriezen, zodat er niet betaald hoeft te worden. Anderen hebben die luxe simpelweg niet. Er wordt dan gekozen om leden compensatie te bieden in de vorm van online lessen of korting voor wanneer ze weer open gaan. Lidmaatschappen lopen in de tussentijd gewoon door. Niet geheel in lijn met de wet, die stelt dat er niet betaald hoeft te worden voor een overeengekomen dienst die niet geleverd wordt. Wie bijvoorbeeld voor een jaar heeft betaald, heeft recht op terugvordering van het abonnementsgeld in de tijd dat de sportschool dicht was.

Vast aan een lidmaatschap?

Een lidmaatschap op de sportschool loopt over het algemeen voor één of twee jaar. Tussentijds opzeggen is bij deze contractvorm meestal niet mogelijk. Toch worden er uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld wanneer er vanwege ziekte niet langer gesport kan worden. De vraag is echter of sportscholen de huidige omstandigheden als uitzondering zien. Na afloop van de vaste contractperiode kan er wel op ieder moment worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand. Dit bepaalt de Wet Van Dam, die consumenten sinds 2012 beschermt. Voorheen werden abonnementen nog wel eens stilzwijgend verlengd, met één of twee jaar. Maar sinds de invoering van de Wet Van Dam is dit niet meer mogelijk.

Sportschool opzeggen

Tussentijds de sportschool opzeggen lijkt dus meestal geen optie. Maar ook na de vaste contractperiode blijkt dit soms een opgave. Opzeggen moet bij bepaalde sportscholen namelijk aan de balie. Onmogelijk in sommige gevallen, met de huidige maatregelen. Contracten lopen in de tussentijd gewoon door, net als het incasseren van lidmaatschapsgeld. Opzeggen via een opzegservice als 123opzeggen kan in zo’n geval uitkomst bieden. Wie schriftelijk of online een abonnement heeft afgesloten, mag volgens de Wet Van Dam op dezelfde wijze opzeggen. Door via internet een persoonlijke opzegbrief op te laten sturen is een bezoek aan de balie van de lokale sportschool niet meer nodig.